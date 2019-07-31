Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД. «Официально к нам никто не обращался пока», — сообщили в пресс-службе.

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Здоровье Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.

Автоспорт Даниил Квят назвал дочь Пенелопой Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Транспорт ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.

Общество В Россию запретят ввозить фрукты из Китая В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.

Общество Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Общество Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической помощи, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Армия и оружие Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ США оказывает вооруженным силам Украины (ВСУ) самую большую помощь среди всех государств-спонсоров.

Общество Ущерб от потери урожая из-за паводка оценили в Приамурье Предварительный ущерб от потери урожая в Приамурье оценили в 1,5 млрд рублей.

Экономика А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.

Здоровье Пластический хирург предостерег женщин от искусственной груди Пластический хирург с двадцатилетним опытом работы и владелец медцентра Юрий Иншаков рассказал в интервью «Вечерней Москве», кому противопоказано иметь вставную грудь.

Политика Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.