Футбол

Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер ПонсеREGNUM вчера в 05:42

Сумму трансфера, которую московский футбольный клуб «Спартак» заплатил за своего нового аргентинского форварда Эсекьеля Понсе, опубликовал 23 июня бывший клуб футболиста — аргентинский «Ньюэллс Олд Бой», на своем официальном сайте.
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«Спартак» заплатит «Роме» миллион, если Понсе сыграет 60 % матчей

Советский спортвчера в 10:50

«Спартак» выплатит 2 млн евро бонусов за Понсе, если станет чемпионом России

Sports.ruвчера в 10:15

Стали известны финансовые подробности перехода Понсе в «Спартак»

Газета.Ru22 июня в 20:15

Опубликованы официальные данные о трансфере Понсе в «Спартак»

Спорт-Экспресс22 июня в 21:13

Опубликованы официальные данные трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Sportbox.RU22 июня в 20:18

Опубликованы официальные данные трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Матч ТВ22 июня в 20:18

За сколько «Спартак» купил Понсе у «Ромы». Опубликованы официальные данные

Sport24.ru22 июня в 19:53
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Футбол

«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса

Обновлено вчера в 17:16
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Экономика

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Торжественный выпуск офицеров инженерных войск прошел в Тюмени

С окончанием учебы выпускников поздравили глава Тюмени Руслан Кухарук, начальник ТВВИКУ, генерал-майор Дмитрий Евмененко, начальник инженерных войск ВС РФ, выпускник ТВВИКУ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Кузьменко.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья

Обновлено в 01:47
Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ

Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Сергей Шойгу назвал срок завершения работ над ЗРПК «Панцирь-СМ»

Несмотря на отставания от ранее заявленного графика, испытания комплекса проходят успешно: в апреле «Панцирь-СМ» показал высокую эффективность на боевых стрельбах по малоразмерным целям – квадракоптерам.
Обновлено в 02:13
Путешествия

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Культура

В Забайкалье будут оснащены три кинотеатра

Более 30 тысяч забайкальцев смогут смотреть большое кино благодаря созданию трёх новых кинотеатров в районах края – в селе Дульдурга, в поселках Новокручининский и Забайкальск.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол

Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегу

Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Транспорт

В Екатеринбурге закопают подземный переход на Эльмаше

Мэрия приняла решение закопать подземный переход, потому что он находится в аварийном состоянии.
Обновлено в 01:46
Политика

Суд в США отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки

Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью подкупа чиновников в Индии.
Обновлено в 01:29
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Происшествия

Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Общество

Британия: мальчикам запрещено мечтать о карьере пожарных и солдат

Отныне мальчик не может мечтать о том, чтобы стать летчиком, а девочка не имеет права представить себя балериной.
Обновлено в 01:00
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 12:28
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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