Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер ПонсеREGNUM вчера в 05:42

Сумму трансфера, которую московский футбольный клуб «Спартак» заплатил за своего нового аргентинского форварда Эсекьеля Понсе, опубликовал 23 июня бывший клуб футболиста — аргентинский «Ньюэллс Олд Бой», на своем официальном сайте.

Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер Понсе

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