Футбол

«Спартак» заплатил за Понсе €3 млнMetaratings 03:03

Руководство «Ньюэллз Олд Бойз» опубликовало данные о трансфере Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак». Согласно появившимся данным, «Спартак» заплатит за 22-летнего аргентинского нападающего €3 млн. Из них €2 млн «красно-белые» выплатят в течение пяти дней, а ещё один миллион - до 15 июня 2020 года.
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Опубликованы официальные данные о трансфере Понсе в «Спартак»

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Источник: «Рома» получит 20% от будущей продажи Понсе

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