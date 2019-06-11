Футбол

«Спартак» заинтересован в услугах сына Георге ХаджиSoccer.ru 09:49

По информации румынской прессы, "Спартак" желает подписать полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, сына легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. 20-летний футболист провел за "Вииторул" 92 матча, в которых забил 24 гола и отдал 14 результативных передач.
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СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере сына Хаджи

Матч ТВ08:13

«Спартак» нацелен биться с лондонским «Арсеналом» за сына Хаджи

Sport.ru08:29

«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи

Советский спорт07:31

СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере сына Георге Хаджи

Спорт-Экспресс07:30

В Румынии сообщили об интересе «Спартака» к сыну Георге Хаджи

Sport24.ru07:09

Сын Георге Хаджи может перейти в «Спартак»

Sports.ru09:49

«Спартак» поспорит с «Арсеналом» и «Севильей» за сына Георге Хаджи

Чемпионат07:50
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Политика

В Демпартии Молдавии прокомментировали заявление о письме Плахотнюка

Ранее спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Козак подтвердил, что лидер Плахотнюк хотел заключить тайные соглашения с Партией социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) и сменить внешнеполитический курс страны.
Обновлено в 09:37
Политика

Зеленский отменил два указа Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова

Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Елена Темникова умилила совместными фото с четырехлетней дочерью

Артистка растит единственную дочь Александру. Она обожает девочку и периодически делится фото с ней в соцсетях.
Обновлено в 04:35
Кино

Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС

Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Электричка сошла с рельсов в Подмосковье

Обновлено в 09:46
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзом

Руководство УЕФА в августе обсудит с представителями Крымского футбольного союза (КФС) вопросы развития детского футбола и подготовки судей на площадке Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 09:40
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика

Климкин пригрозил заставить Россию начать переговоры по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев заставит Россию сесть за стол переговоров по проблеме принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:10
Музыка

«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России

Обновлено 09 июня в 00:34
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Риксен не собирается делать эвтаназию

Обновлено в 06:08
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Авто

Рыночные перспективы Renault Arkana оценили эксперты

Как заявил агентству «АвтоСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, должен привлечь к марке Renault новых клиентов.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Ростов» подписал Александра Саплинова

Обновлено в 10:08
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды

Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Общество

Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты

Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
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Георге Хаджи
Румынский полузащитник
Румынский футбольный полузащитник, признанный лучшим футболистом Румынии 20-го века, член списка ФИФА 100. С 2001 года работает тренером. Как игрок был известен своими мощными и точными ударами с левой ноги, после которых мяч летел по непредсказуемой траектории, видением поля, оригинальной техникой, диспетчерскими качествами.
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Янис Хаджи
Румынский футболист
Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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