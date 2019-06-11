«Спартак» заинтересован в услугах сына Георге ХаджиSoccer.ru 09:49

По информации румынской прессы, "Спартак" желает подписать полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, сына легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. 20-летний футболист провел за "Вииторул" 92 матча, в которых забил 24 гола и отдал 14 результативных передач.

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