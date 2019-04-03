«Спартак» заинтересован в приобретении нескольких игроков «Крузейро»Газета.Ru 06:39

Вице-президент бразильского "Крузейро" Итаир Машадо заявил об интересе московского "Спартака" к нескольким футболистам его команды, передает "Советский спорт". Также он не исключил возможность обмена их на нападающего красно-белых Педро Роши. "Спартак" интересуется некоторыми нашими игроками.

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