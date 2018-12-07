Футбол
«Спартак» заинтересован в приобретении Шарля Каборе
«Спартак» заинтересован в приобретении Шарля КабореВести.Ru06:27
Московский "Спартак" планирует укрепить среднюю линию за счет приглашения полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе. Инициатива приобретения игрока сборной Буркина-Фасо исходит от тренера красно-белых Олега Кононова, хорошо знакомого с Шарлем по работе с краснодарцами.
Вести.Ru06:27
Оценить
с чего всё началось
По информации Sport24.ru, полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в «Спартаке». Главный тренер красно-белых Олег Кононов знаком с 30-летним футболистом по совместной работе в краснодарской команде.Sport24.ru06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Футбол
ЦСКА обыграл «Енисей» в молодежном первенстве
Обновлено в 07:27
Футбол
Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»
В рамках 17-го тура чемпионата России Зенит примет казанский Рубин.
Обновлено в 05:43
Футбол
Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом
Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 07:47
Футбол
Защитник «Арсенала» пропустит до 9 месяцев
Лондонский «Арсенал» на долгой срок лишился защитника Роба Холдинга, угодившего в лазарет команды.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Боке Хуниорс» отказали в признании победителем Кубка Либертадорес
Аргентинскому клубу "Бока Хуниорс" отказано в праве быть признанным победителем Кубка Либертадорес.
Обновлено в 07:37
Футбол
Пранделли назначен на пост главного тренера «Дженоа»
«Дженоа» в официальном «твиттере» объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба.
Обновлено в 07:45
Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»
Обновлено в 08:03
Футбол
Адвокат жены Глушакова заявил, что футболист пытается подойти к разводу «креативно»
По словам адвоката, Глушаков пытается подойти к разводу «креативно», но у него пока не очень получается.
Обновлено в 07:51
Футбол
Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
Женская сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась с 26-го места на 25-е.
Обновлено в 07:49
Футбол
«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов
Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
Обновлено в 07:29
Футбол
«Краснодар» всё ещё требует расторгнуть контракт с Мамаевым
В палате РФС по расторжению споров заявили, что "Краснодар" не отозвал обращение по поводу расторжения контракта с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
Обновлено в 08:06
Футбол
«Манчестер Юнайтед» собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо
Обновлено в 07:46
Футбол
«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом следующего года вернется в "Королевский клуб", информирует Marca.
Обновлено в 05:24
Футбол
Ковач: «„Бавария“ не планирует совершать трансферы этой зимой»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что мюнхенский клуб не планирует выходить на трансферный рынок этой зимой в поисках усиления.
Обновлено в 07:33
Футбол
Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре
Стали известные претенденты на звание тренера месяца в английской Премьер-лиге по итогам ноября.
Обновлено в 08:00