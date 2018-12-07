Футбол

«Спартак» заинтересован в приобретении Шарля Каборе
Вести.Ru
06:27

Московский "Спартак" планирует укрепить среднюю линию за счет приглашения полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе. Инициатива приобретения игрока сборной Буркина-Фасо исходит от тренера красно-белых Олега Кононова, хорошо знакомого с Шарлем по работе с краснодарцами.
Вести.Ru06:27
с чего всё началось

Каборе может продолжить карьеру в «Спартаке»

По информации Sport24.ru, полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в «Спартаке». Главный тренер красно-белых Олег Кононов знаком с 30-летним футболистом по совместной работе в краснодарской команде.
Sport24.ru06:01

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СМИ: Каборе может перейти из «Краснодара» в «Спартак»

RT на русском07:00

Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Спартак»

Газета.Ru06:58

Селюк: Каборе интересуются многие клубы, «Спартак» – один из вариантов

Чемпионат07:57

СМИ: Каборе может продолжить карьеру в «Спартаке»

Матч ТВ06:23

СМИ: Каборе может продолжить карьеру в «Спартаке»

Sportbox.RU06:23

«Спартак» претендует на Каборе

Soccer.ru06:21

Селюк: «Каборе в „Спартаке“? С января возможно все»

Sport24.ru06:09
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