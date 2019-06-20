Футбол

«Спартак» заинтересовался полузащитником «РБ Лейпцига»Евро-футбол.ру 06:13

Хавбек "РБ Лейпцига" Арминду Брума имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. По данным Fussballtransfers, видеть 24-летнего португальца в своих рядах хочет московский "Спартак".
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак»

Советский спорт06:16

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг» Бруме

Sport24.ru06:05

«Спартак» интересуется хавбеком «РБ Лейпциг» Брумой

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«Спартак» претендует на хавбека «Лейпцига» Бруму

Sports.ru06:15

СМИ: «Спартак» летом может купить хавбека «Лейпцига»

Спорт-Экспресс05:52

СМИ: «Спартак» интересуется футболистом сборной Португалии

RT на русском07:00
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В связи с ограничениями движения транспорта в Петербурге из-за подготовки и проведения праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня, проезд по некоторым участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД) станет бесплатным, сообщили в пресс-службе КРТИ.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
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Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
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Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
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Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
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Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
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Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

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Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своем первом знакомстве с Японией и местными футбольными традициями.
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В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
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Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
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Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
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«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
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Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

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