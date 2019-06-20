Футбол
«Спартак» заинтересовался полузащитником «РБ Лейпцига»Евро-футбол.ру 06:13
Хавбек "РБ Лейпцига" Арминду Брума имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. По данным Fussballtransfers, видеть 24-летнего португальца в своих рядах хочет московский "Спартак".
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам
Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Следствие попросило суд арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать предпринимателя Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 05:49
Финансы
Биржевой курс доллара обновил минимум года
Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Транспорт
Поездки на участке ЗСД станут бесплатными из-за «Алых парусов»
В связи с ограничениями движения транспорта в Петербурге из-за подготовки и проведения праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня, проезд по некоторым участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД) станет бесплатным, сообщили в пресс-службе КРТИ.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский подписал указ о создании офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Футбол
Валерий Непомнящий: «В Японии во время матча случилось землетрясение. Судья даже игру не остановил»
Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своем первом знакомстве с Японией и местными футбольными традициями.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
Обновлено в 07:06
Политика
Мэром Курска избран Виктор Карамышев
Обновлено в 07:12
Происшествия
«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01