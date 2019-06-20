Футбол
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» БрумеREGNUM 07:14
Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме. Об этом сообщает Fussballtransfers.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Обновлено в 10:11
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян
Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Общество
Президенту задали вопрос о низкой зарплате врача из Мурманска
Президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» задали вопрос о низкой зарплате медиков, учителей, спасателей.
Обновлено в 06:21
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Политика
ЕС продлил санкции против России на год
Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Политика
В ПЦУ не исключили лишения патриарха Филарета всех полномочий
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика
Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана
Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой. "Иран совершил очень большую ошибку", - подчеркнул Трамп.
Обновлено в 10:59
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе с "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Подруга Кейт Миддлтон сообщила о ее беременности
Якобы некая подруга Кейт Миддлтон эксклюзивно сообщила прессе, что герцогиня уже сейчас находится в положении.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Си Цзиньпин выехал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном
Председатель КНР Си Цзиньпин выехал в Пьхеньян с официальным визитом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Задушил и раздел: жуткое убийство 11-летней девочки совершил 22-летний сосед
В селе Ивановка Одесской области 13 июня бесследно пропала 11-летня девочка.
Обновлено в 08:45
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика
Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Футбол
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика
Путин ответил на вопрос из Татарстана: Рустам Нургалиевич меня слышит
В отношении вашей семьи решение будет принято быстро, а в целом, посмотрим, какие нужно внести изменения в правовую базу, - сказал Путин.
Обновлено в 08:35