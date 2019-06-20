Футбол

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» БрумеREGNUM 07:14

Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме. Об этом сообщает Fussballtransfers.
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«Спартак» претендует на хавбека «Лейпцига» Бруму

Sports.ru06:15

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг» Бруме

Sport24.ru06:05

СМИ: «Спартак» интересуется футболистом сборной Португалии

RT на русском07:00

СМИ: «Спартак» интересуется полузащитником «Лейпцига»

Матч ТВ06:43

Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак»

Советский спорт06:16

СМИ: «Спартак» летом может купить хавбека «Лейпцига»

Спорт-Экспресс05:52

«Спартак» интересуется хавбеком «РБ Лейпциг» Брумой

Чемпионат05:41
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Обновлено в 10:11
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика

Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян

Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Общество

Президенту задали вопрос о низкой зарплате врача из Мурманска

Президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» задали вопрос о низкой зарплате медиков, учителей, спасателей.
Обновлено в 06:21
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Политика

ЕС продлил санкции против России на год

Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Политика

В ПЦУ не исключили лишения патриарха Филарета всех полномочий

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 09:23
Музыка

Опубликовано видео с ранее не изданной версией песни Фредди Меркьюри

Обновлено в 10:41
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика

Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана

Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой. "Иран совершил очень большую ошибку", - подчеркнул Трамп.
Обновлено в 10:59
Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Политика

Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе с "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
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Шоу-бизнес

Подруга Кейт Миддлтон сообщила о ее беременности

Якобы некая подруга Кейт Миддлтон эксклюзивно сообщила прессе, что герцогиня уже сейчас находится в положении.
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Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании

Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика

Си Цзиньпин выехал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Председатель КНР Си Цзиньпин выехал в Пьхеньян с официальным визитом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Задушил и раздел: жуткое убийство 11-летней девочки совершил 22-летний сосед

В селе Ивановка Одесской области 13 июня бесследно пропала 11-летня девочка.
Обновлено в 08:45
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика

Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Футбол

Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика

Путин ответил на вопрос из Татарстана: Рустам Нургалиевич меня слышит

В отношении вашей семьи решение будет принято быстро, а в целом, посмотрим, какие нужно внести изменения в правовую базу, - сказал Путин.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
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