Футбол

«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиЧемпионат 07:28

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Tasnim News Agency. По информации источника, красно-белые проявляют интерес к 25-летнему игроку грозненского клуба.
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«Спартак» интересуется защитником «Ахмата» Мохаммади

Sports.ru08:46

Источник: «Спартак» интересуется Мохаммади

Спорт-Экспресс07:53

«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» Мохаммади

Чемпионат07:28

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Мохаммади

Sport24.ru06:54

СМИ: Игрок «Ахмата» Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке»

Матч ТВ08:46

«Спартак» интересуется защитником «Ахмата»

Sport.ru08:29

Tasnim News Agency: «Спартак» интересуется защитником «Ахмата» Мохаммади

Бомбардир.ру07:28
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Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
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ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
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Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

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Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
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Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

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Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

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Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Политика

Крымский отдых входит в моду у украинцев

Обновлено в 09:03
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛ

Обновлено в 10:51
Политика

В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии

Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".
Обновлено в 11:40
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
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Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник

План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Общество

Весы могут изменить жизнь, а перед Козерогами открываются новые перспективы. Гороскоп на 12 мая

ТЕЛЕЦ Сегодня время для экспериментов, вы отлично можете подстраиваться под обстоятельства.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
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Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары

Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Культура

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
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Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

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Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
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Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей

Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
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В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Футбол

Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне

Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 11:35
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче Бундеслиги

Обновлено в 11:32
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Общество

Появилось видео «наркоприключений» семьи Резник в Праге

В Сети появилось видео «наркоприключений» семейства Резник во время майских выходных.
Обновлено в 10:37
Здоровье

Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна

О враче Александре Клецко из Новгородской области в России узнали после того, как он швейными иглами и ржавыми плоскогубцами зашил своей соседке рану на руке.
Обновлено вчера в 17:01
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Милад Мохаммади
Иранский футболист
Иранский футболист, Полузащитник|полузащитник клуба «Ахмат» и сборной Ирана. Брат-близнец футболиста Мехрдада Мохаммади.
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