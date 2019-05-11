Футбол
«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиЧемпионат 07:28
Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Tasnim News Agency. По информации источника, красно-белые проявляют интерес к 25-летнему игроку грозненского клуба.
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В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
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На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
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Крымский отдых входит в моду у украинцев
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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
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В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
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Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
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Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
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Общество
Весы могут изменить жизнь, а перед Козерогами открываются новые перспективы. Гороскоп на 12 мая
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Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
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Общество
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Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары
Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
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Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
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Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
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Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
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Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей
Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
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В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне
Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
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В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
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Появилось видео «наркоприключений» семьи Резник в Праге
В Сети появилось видео «наркоприключений» семейства Резник во время майских выходных.
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Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
О враче Александре Клецко из Новгородской области в России узнали после того, как он швейными иглами и ржавыми плоскогубцами зашил своей соседке рану на руке.
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