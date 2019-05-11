Футбол

«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиЧемпионат 07:28

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Tasnim News Agency. По информации источника, красно-белые проявляют интерес к 25-летнему игроку грозненского клуба.
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«Мохаммади хочет остаться в России». Агент — об интересе «Спартака» к защитнику «Ахмата»

Sport24.ru11:49

«Спартак» интересуется защитником «Ахмата» Мохаммади

Sports.ru08:46

Источник: «Спартак» интересуется Мохаммади

Спорт-Экспресс07:53

«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» Мохаммади

Чемпионат07:28

СМИ: Игрок «Ахмата» Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке»

Матч ТВ08:46

«Спартак» интересуется защитником «Ахмата»

Sport.ru08:29

Tasnim News Agency: «Спартак» интересуется защитником «Ахмата» Мохаммади

Бомбардир.ру07:28
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

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В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
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Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

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Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

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Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
Хоккей

Сборная Германии переиграла британцев на старте ЧМ

Хоккеисты сборной Германии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Великобритании.
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Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
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Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
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Создан новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью

Виртуальные деньги нового типа, концепция которых была разработана профессором Кембриджского университета Эдрианом Кентом, являются более безопасными, чем криптовалюты, основанные на технологии блокчейн.
Обновлено вчера в 02:32
Футбол

Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне

Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве

Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
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ДНР и ЛНР отмечают пятилетие независимости

Донецкая и Луганская народные республики отмечают пятилетие независимости, передает "ТВ Центр".
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Общество

Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой

Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Наука

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено 09 мая в 05:30
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Футбол

«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов» в 28 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
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Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Политика

Морской трибунал заслушал дело украинских моряков

В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
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Политика

Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Накануне Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено в 13:05
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СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

Обновлено в 10:03
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Болгарии

"По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Болгарии.
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Екатерина Шаврина встретилась с сестрой после пяти лет ссоры

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В Дагестане сель повредил более ста домов

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Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Галкин с Пугачевой отдыхали на свежем воздухе, судя по всему, около своего замка в Московской области.
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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
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Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
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Милад Мохаммади
Иранский футболист
Иранский футболист, Полузащитник|полузащитник клуба «Ахмат» и сборной Ирана. Брат-близнец футболиста Мехрдада Мохаммади.
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