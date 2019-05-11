Футбол
«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиЧемпионат 07:28
Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Tasnim News Agency. По информации источника, красно-белые проявляют интерес к 25-летнему игроку грозненского клуба.
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