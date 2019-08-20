Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» ГоналономРИА Новости 15:45
Московский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника итальянской "Ромы" Максима Гоналона, сообщает Le10sport.com. По информации портала, несмотря на то, что "Рома" ведет переговоры с "Ренном" по поводу аренды 30-летнего француза с правом выкупа, сделка пока не завершена.
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