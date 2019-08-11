Футбол
«Спартак» заинтересовался хавбеком «Ниццы» ТамезаМосковский Комсомолец 13:10
Источник подчеркивает, что опорный полузащитник является приоритетной целью главного тренера «красно-белых» Олега Кононова. В свою очередь сам Тамез также ведет переговоры со «Спартаком». В сезоне-2018/19 хавбек в составе «Ниццы» провел 40 матчей, в которых отдал пять результативных передач.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено в 02:50
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды
Обновлено в 18:00
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ним» в матче 1-го тура чемпионата Франции
Во Франции прошел матч первого тура национального чемпионата между парижским "Пари Сен-Жермен" и "Нимом".
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем
Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер.
Обновлено в 17:12
Общество
Литературный критик Елена Макеенко умерла в возрасте 32 лет
Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась на 33-м году жизни.
Обновлено в 18:12
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции
На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
Обновлено вчера в 07:39
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд в первый день проката в России
ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено в 14:29
Политика
Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 14:26
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Гаджеты
Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Работа ливийского аэропорта остановилась после обстрела
Ливийский аэропорт Митига приостановил работу из-за обстрела.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Рома» в серии пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матче
В серии пенальти сильнее оказались римляне. В составе «Реала» 11-метровый не реализовал Марсело.
Обновлено в 16:34
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР
Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06