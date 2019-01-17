Футбол

«Спартак» вылетел на сбор в Катар в составе 25 футболистовRT на русском 03:05

Московский футбольный клуб «Спартак» отправился на сбор в Катар в составе 25 игроков.
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«Спартак» провел первую тренировку в Катаре без Зе Луиша и Селихова

Матч ТВ11:13

«Спартак» провел первую тренировку в Катаре без Зе Луиша и Селихова

Sportbox.RU11:13

«Спартак» в количестве 25 футболистов отправился в Катар на Кубок «Матч Премьер». Гапонов, Миронов, Глушенков – в составе

Бомбардир.ру01:51

«Спартак» вылетел на сбор в Катар в составе 25 футболистов

RT на русском03:05

«Спартак» отправился на второй зимний сбор в Катар. Фото

Чемпионат05:00

«Спартак» отправился к «Зениту» в Доху

Нева Спорт02:23

«Спартак» тренируется без Зе Луиша, но с Глушаковым

Спорт-Экспресс10:41
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Футбол

«Рома» одержала победу над «Торино»

Напомним, что в прошлом туре «Рома» одержала победу над «Пармой».
Обновлено в 10:56
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Байер» в матче Бундеслиги

19 января в Германии состоялся ряд матчей 18-го тура Бундеслиги. В одном из них «Байер» принимал на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию».
Обновлено в 11:33
Футбол

Дзюба может перейти в «Эвертон»

Обновлено в 02:30
Футбол

Жота повторил достижение Роналду в Премьер-лиге

Жота повторил достижение Криштиану Роналду, который в 2008 году, выступая за "Манчестер Юнайтед", отметился хет-триком в игре с "Ньюкасл Юнайтед" (6:0).
Обновлено в 10:36
Футбол

«Уфа» сыграла вничью с «Левски»

Обновлено в 09:55
Футбол

Реал — Севилья 1:0 (2-й тайм)

Сегодня, 19 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья».
Обновлено в 07:30
Футбол

Ройс: «Никогда не перейду в „Баварию“»

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подчеркнул, что никогда не перейдёт в "Баварию".
Обновлено в 08:49
Футбол

Экс-защитник «Енисея» Дугалич перешел в «Кайрат»

Сербский защитник Раде Дугалич стал игроком казахстанского "Кайрата". С 26-летним футболистом заключен двухлетний контракт.
Обновлено в 06:36
Футбол

Руни хочет видеть Почеттино на посту тренера «МЮ»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением насчет того, кто должен быть главным тренером клуба.
Обновлено в 09:56
Футбол

«Арсенал» и «Челси» объявили стартовые составы

В матче 23-го тура английской премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором Арсенал сыграет с Челси.
Обновлено в 11:42
Футбол

Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
Обновлено в 06:08
Футбол

Александер-Арнольд продлил контракт с «Ливерпулем»

Обновлено в 05:21
Футбол

Гиггз: «Верю, что МЮ будет в четверке по итогам сезона»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выразил мнение, что клубу по силам занять место в первой четверке по итогам текущего сезона.
Обновлено в 10:10
Футбол

«Ювентус» поздравил Маркизио с днем рождения

Обновлено в 08:01
Футбол

Игрок «Фулхэма», меняя бутсу, получил травму

Перед матчем 23-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» футболист менял бутсу и умудрился получить травму.
Обновлено в 07:51
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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