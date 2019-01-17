Футбол
«Спартак» вылетел на сбор в Катар в составе 25 футболистовRT на русском 03:05
Московский футбольный клуб «Спартак» отправился на сбор в Катар в составе 25 игроков.
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Футбол
«Рома» одержала победу над «Торино»
Напомним, что в прошлом туре «Рома» одержала победу над «Пармой».
Обновлено в 10:56
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Байер» в матче Бундеслиги
19 января в Германии состоялся ряд матчей 18-го тура Бундеслиги. В одном из них «Байер» принимал на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию».
Обновлено в 11:33
Футбол
Дзюба может перейти в «Эвертон»
Обновлено в 02:30
Футбол
Жота повторил достижение Роналду в Премьер-лиге
Жота повторил достижение Криштиану Роналду, который в 2008 году, выступая за "Манчестер Юнайтед", отметился хет-триком в игре с "Ньюкасл Юнайтед" (6:0).
Обновлено в 10:36
Футбол
«Уфа» сыграла вничью с «Левски»
Обновлено в 09:55
Футбол
Реал — Севилья 1:0 (2-й тайм)
Сегодня, 19 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья».
Обновлено в 07:30
Футбол
Ройс: «Никогда не перейду в „Баварию“»
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подчеркнул, что никогда не перейдёт в "Баварию".
Обновлено в 08:49
Футбол
Экс-защитник «Енисея» Дугалич перешел в «Кайрат»
Сербский защитник Раде Дугалич стал игроком казахстанского "Кайрата". С 26-летним футболистом заключен двухлетний контракт.
Обновлено в 06:36
Футбол
Руни хочет видеть Почеттино на посту тренера «МЮ»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением насчет того, кто должен быть главным тренером клуба.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Арсенал» и «Челси» объявили стартовые составы
В матче 23-го тура английской премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором Арсенал сыграет с Челси.
Обновлено в 11:42
Футбол
Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
Обновлено в 06:08
Футбол
Александер-Арнольд продлил контракт с «Ливерпулем»
Обновлено в 05:21
Футбол
Гиггз: «Верю, что МЮ будет в четверке по итогам сезона»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выразил мнение, что клубу по силам занять место в первой четверке по итогам текущего сезона.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Ювентус» поздравил Маркизио с днем рождения
Обновлено в 08:01
Футбол
Игрок «Фулхэма», меняя бутсу, получил травму
Перед матчем 23-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» футболист менял бутсу и умудрился получить травму.
Обновлено в 07:51