Футбол

«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»Газета.Ru 06:39

Московский "Спартак" одержал победу над командой "Сочи" в товарищеском матче, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая на тренировочной базе столичного клуба, завершилась со счетом 7:1 в пользу красно-белых.
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«Спартак» забил «Сочи» семь голов в товарищеском матче

Нева Спорт06:16

«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Sport24.ru05:48

«Спартак» – «Сочи», 7:1, 22 июня 2019, обзор товарищеского матча

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Возвращение Реброва и велосипедист Понсе. «Спартак» разгромил «Сочи»

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«Спартак» громит «Сочи» в первом матче без Глушакова, Гусева уже хотят обменять из «Вегаса»

Спорт-Экспресс12:00

«Спартак» забил 7 мячей в ворота «Сочи»

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Товарищеские матчи. «Торпедо» разгромило «Шеффилд» благодаря дублю Джикии, «Спартак» забил 7 голов «Сочи»

Sports.ru03:30
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Футбол

Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
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РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
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Политика

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В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Спорт

Бондарева завоевала золото Европейских игр

Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль Европейских игр, проходящих в Минске, победив в турнире в весовой категории до 48 кг.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Тело новорожденного ребенка обнаружено у реки на севере Москвы

Прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка на берегу реки Норишка на севере Москвы.
Обновлено в 11:25
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено 20 июня в 22:36
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе

Обновлено в 07:56
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Авто

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Обновлено в 00:40
Политика

Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян

Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.
Обновлено в 10:19
Здоровье

Чем опасен низкий уровень холестерина?

Последствиями снижения уровня холестерина могут стать бесплодие, снижение половой активности, остеопороз, депрессии и ожирение.
Обновлено в 04:24
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:30
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
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Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Автоспорт

Себастьян Феттель: Mercedes далеко впереди

Себастьян Феттель неудачно провёл квалификацию Гран При Франции, показав только седьмое время.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Футбол

«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается

В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика

Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов

Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Политика

В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси»

Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
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Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск

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Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

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Грозы обрушатся на Крым в ближайшие часы

Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие часы.
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