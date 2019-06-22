Футбол
«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»Газета.Ru 06:39
Московский "Спартак" одержал победу над командой "Сочи" в товарищеском матче, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая на тренировочной базе столичного клуба, завершилась со счетом 7:1 в пользу красно-белых.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Футбол
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Обновлено в 01:25
Политика
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
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Обновлено в 09:53
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Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль Европейских игр, проходящих в Минске, победив в турнире в весовой категории до 48 кг.
Обновлено в 11:57
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Тело новорожденного ребенка обнаружено у реки на севере Москвы
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Жителям России запретили летать в Грузию
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После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
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Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
Обновлено в 07:56
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.
Обновлено в 10:19
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Чем опасен низкий уровень холестерина?
Последствиями снижения уровня холестерина могут стать бесплодие, снижение половой активности, остеопороз, депрессии и ожирение.
Обновлено в 04:24
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Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:30
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
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Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
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Бутиной сократили тюремный срок
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Обновлено в 13:25
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«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Себастьян Феттель: Mercedes далеко впереди
Себастьян Феттель неудачно провёл квалификацию Гран При Франции, показав только седьмое время.
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Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Футбол
«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов
Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Политика
В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси»
Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 10:53
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Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
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Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Грозы обрушатся на Крым в ближайшие часы
Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие часы.
Обновлено в 09:19
Футбол
Экс-игрок «Спартака» перебрался в «Чайку»
Обновлено в 13:21