«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»Газета.Ru 06:39

Московский "Спартак" одержал победу над командой "Сочи" в товарищеском матче, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая на тренировочной базе столичного клуба, завершилась со счетом 7:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»

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