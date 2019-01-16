Футбол

«Спартак» забил пять мячей «Локомотиву» в товарищеском матчеРИА Новости 08:36

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе спартаковцев голы забили Александр Ташаев (7-я минута), Леонид Миронов (19, пенальти), Луис Адриано (33), Лоренсо Мельгарехо (52) и Максим Глушенков (81).
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«Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» в товарищеском матче

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Стеночки уже есть, стены – пока нет. Зеленов – о новом «Спартаке»

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Товарищеский матч. «Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» – 5:2

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Куда идёт «Спартак»?

Царьград14 января в 06:05
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Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

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BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series

Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
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В Нью-Йорке сняли на видео взрыв моста через Гудзон

В Нью-Йорке снесли восточную часть старого гудзонского моста Таппан Зи.
Обновлено в 09:25
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YouTube ввел жесткие ограничения для всех

Сервис YouTube ввел запрет на публикацию на сайте видео с пранками или челленджами, которые угрожают жизни человека.
Обновлено в 09:05
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Путин потребовал расселить весь дом после трагедии в Магнитогорске

Обновлено в 07:33
Происшествия

Гендиректор производителя водки «Пять озер» уволился в день задержания

Гендиректор Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игорь Савельев уволился в день задержания по делу о мошенничестве.
Обновлено в 09:15
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Skoda представит в Женеве новый кроссовер Kosmiq

Компания Skoda опубликовала первый графический тизер нового кроссовера и озвучила дату презентации модели.
Обновлено в 03:41
Общество

Водители смогут оформить ДТП с помощью смартфона

Обновлено в 06:50
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
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Audi объявила об отзыве автомобилей в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 12 автомобилей Audi A4 и A5, реализованных в 2018 году.
Обновлено в 02:05
Теннис

Мария Шарапова попала на действующую чемпионку Australian Open

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open.
Обновлено в 08:52
Общество

Google переименовал детские сады в крематории

На картах сервиса Google обнаружилось, что при вводе в поисковик "крематорий", отображаются детские сады Москвы.
Обновлено в 08:13
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:52
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Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%

Обновлено в 01:41
Происшествия

Напавшие на отель в Кении террористы ликвидированы

Все боевики, напавшие на гостиничный комплекс "Дусит" в Найроби, уничтожены, сообщает телеканал "Ситизен".
Обновлено в 03:19
Общество

Японский отель уволил половину роботов-сотрудников

Обновлено в 09:32
Происшествия

Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже

Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
Обновлено в 06:56
Футбол

«Спартак» забил пять мячей «Локомотиву» в товарищеском матче

Обновлено в 08:36
Гаджеты

В Сети опубликованы новые рендеры смартфона iPhone XI

Обновлено в 01:54
Политика

В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика

Обновлено в 06:54
Политика

ЕС согласовал санкции против Боширова и Петрова

Представители 28 стран Евросоюза договорились о введение санкций против четырех подозреваемых по "делу Скрипалей", в том числе и на Александра Петрова и Руслана Боширова, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда

Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.
Обновлено в 07:50
Экономика

Чубайс назвал Россию энергорасточительной страной

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны.
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Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Т-34» со 171 сайта

Владельцы более 170 интернет-ресурсов удалили незаконно распространяемые копии российского фильма "Т-34" после уведомления Роскомнадзора.
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Apple показала чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Новые чехлы Apple Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max позволяют устройствам работать дополнительно 20 часов.
Обновлено в 05:15
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Во ФСИН опровергли сообщения о VIP-камере Алексея Улюкаева

Обновлено в 06:08
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NASA показало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule

Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.
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ФСБ выдворила из России агента СБУ

Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун был задержан сотрудниками ФСБ РФ на въезде в Воронежскую область.
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Взрыв произошел на химзаводе в Ленинградской области

Местные власти сообщили, что причиной инцидента стал взрыв бочки с горюче-смазочными материалами на складе завода «Полипласт».
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Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран

Президент Xiaomi Лина Бина сообщил, что компания работает над разработкой подэкранного сканера отпечатков пальцев нового поколения, пишет ресурс MyDrivers.Новый датчик позволяет разблокировать смартфон одним прикосновением, что говорит о повышенной точности сканера.
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