Футбол
«Спартак» забил пять голов в первом матче 2019 годаРБК 08:27
Контрольный матч московского "Спартака" против ташкентского "Локомотива" завершился крупной победой российской команды со счетом 5:2. Встреча состоялась на стадионе "Джебель-Али" в Дубае, где "красно-белые" проводят тренировочный сбор.
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