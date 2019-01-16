Футбол

«Спартак» забил пять голов в первом матче 2019 годаРБК 08:27

Контрольный матч московского "Спартака" против ташкентского "Локомотива" завершился крупной победой российской команды со счетом 5:2. Встреча состоялась на стадионе "Джебель-Али" в Дубае, где "красно-белые" проводят тренировочный сбор.
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«Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» в товарищеском матче

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Победа «Спартака» расколола болельщиков. Твиттер кипит!

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Куда идёт «Спартак»?

Царьград14 января в 06:05
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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Александр Дюков стал единственным кандидатом на выборах главы РФС

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Казанский «Зенит» обыграл «Халкбанк» в Лиге чемпионов

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Сборная России показала, как игроки выглядели 10 лет назад

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Президент «Анжи» опроверг информацию о просьбе Керимову помочь клубу

Президент «Анжи» Осман Кадиев опроверг новость о том, что махачкалинцы обратились к бизнесмену Каримову с просьбой помочь клуб.
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«Ростов» потребовал с «Зенита» €6 млн за Скопинцева

"Ростов" требует с петербургского клуба не менее €6 млн.
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Фабрегас: «С Анри „Монако“ в хороших руках»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сегодня был официально представлен клубом на пресс-конференции.
Обновлено в 11:46
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Манджукич из-за операции рискует пропустить 3-4 месяца

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич получил повреждение на тренировке туринского клуба, информирует Top Calcio 24.
Обновлено в 11:53
Футбол

Буффон: «Перешел в „ПСЖ“, чтобы помочь Неймару выиграть „Золотой мяч“»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах перехода во французский клуб.
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Ван дер Варт: «„Реал“ может вновь выиграть ЛЧ, это особенный клуб»

Бывший игрок "Реала" Рафаэль ван дер Варт считает, что "сливочным" по силам вновь выиграть Лигу чемпионов - в четвертый раз подряд.
Обновлено в 05:50
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«Боруссия» Д решила больше не продавать игроков «Баварии»

Руководители «Боруссии» решили больше не продавать футболистов в мюнхенский клуб.
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что в составе команды на второй сбор в Катаре может произойти одно изменений.
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Мешков и Лапочкин обслужат игры Кубка «Матч Премьер»

Встречи обслужат Виталий Мешков из Дмитрова и петербуржец Сергей Лапочкин. Кубок «Матч Премьер» пройдет в Катаре с 21 по 29 января.
Обновлено в 05:16
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