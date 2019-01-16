«Спартак» забил пять голов в первом матче 2019 годаРБК 08:27

Контрольный матч московского "Спартака" против ташкентского "Локомотива" завершился крупной победой российской команды со счетом 5:2. Встреча состоялась на стадионе "Джебель-Али" в Дубае, где "красно-белые" проводят тренировочный сбор.

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