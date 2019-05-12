«Спартак» взял верх над «Уфой» в чемпионате РоссииВести.Ru 11:26

Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу". Команда Олега Кононова сумела добиться победы со счетом 1:0 и переместилась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы отличились на 11-й минуте первого тайма.

«Спартак» взял верх над «Уфой» в чемпионате России

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