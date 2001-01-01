Футбол

«Спартак» выставит на трансфер Ханни, Ташаева, Фернандо и Зе ЛуишаProstoProSport вчера в 07:01

«Спартак» планирует продать несколько футболистов в летнее трансферное окно, которые либо не вписываются в тактические схемы тренерского штаба, либо не оправдывают высокие зарплаты, сообщает «Чемпионат».
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СМИ: Летом «Спартак» могут покинуть Ханни, Тимофеев, Ананидзе, Фернандо и Зе Луиш

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«Спартак» хочет продать Ханни и Ташаева. Возможны трансферы Зе Луиша, Фернандо и Луиса Адриано

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СМИ: Ханни потерял доверие Кононова и будет выставлен на трансфер

Советский спортвчера в 07:00
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Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
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В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
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Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
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Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

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Обновлено вчера в 15:09
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Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
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На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

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"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа.
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Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
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На рыжие волосы ребенка ставят трое из четырех. И 60% ставок в William Hill сделаны на имя Диана – так звали мать принца.
Обновлено в 02:47
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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 02:52
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Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
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В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой

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Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
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В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Пожар произошел на кровле Никитского храма в подмосковной Коломне

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В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено 26 апреля в 19:17
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Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

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Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима Галкина

Победа дочери певицы Алсу – Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» вызвала общественные споры.
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
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Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
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