Футбол
«Спартак» выставит на трансфер Ханни, Ташаева, Фернандо и Зе ЛуишаProstoProSport вчера в 07:01
«Спартак» планирует продать несколько футболистов в летнее трансферное окно, которые либо не вписываются в тактические схемы тренерского штаба, либо не оправдывают высокие зарплаты, сообщает «Чемпионат».
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СМИ: Летом «Спартак» могут покинуть Ханни, Тимофеев, Ананидзе, Фернандо и Зе Луиш
Sportbox.RUвчера в 07:18
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Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
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Армия и оружие
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На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
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«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу
"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа.
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Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
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Авто
15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)
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Общество
Рыжая Диана: букмекеры сделали ставки на первенца принца Гарри
На рыжие волосы ребенка ставят трое из четырех. И 60% ставок в William Hill сделаны на имя Диана – так звали мать принца.
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Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
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Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
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Шоу-бизнес
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Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
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Религия
Православный мир отмечает Пасху
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В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
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Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима Галкина
Победа дочери певицы Алсу – Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» вызвала общественные споры.
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Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
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Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
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Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено вчера в 16:05