«Спартак» выставит на трансфер Ханни, Ташаева, Фернандо и Зе ЛуишаProstoProSport вчера в 07:01

«Спартак» планирует продать несколько футболистов в летнее трансферное окно, которые либо не вписываются в тактические схемы тренерского штаба, либо не оправдывают высокие зарплаты, сообщает «Чемпионат».

«Спартак» выставит на трансфер Ханни, Ташаева, Фернандо и Зе Луиша

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Происшествия Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

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Политика Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.

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Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Политика Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля» Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.