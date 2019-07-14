Футбол

«Спартак» вырвал победу у «Сочи»Metaratings 13 июля в 13:46

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 13 июля
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Главным героем встречи стал Жиго. Московский «Спартак» в первом туре чемпионата России по футболу принимал на своем поле новичка РПЛ «Сочи».
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