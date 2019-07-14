Главным героем встречи стал Жиго. Московский «Спартак» в первом туре чемпионата России по футболу принимал на своем поле новичка РПЛ «Сочи».

Происшествия Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Башкирии "Ребенок 2006 года рождения госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Башкирии в состоянии средней степени тяжести", - уточнил представитель минздрава.

Происшествия Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Политика Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Общество Под «Адмирала Кузнецова» сломают стенку Модернизация необходима для докования единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", стоимость контракта — около 20 млрд руб. На "Звездочке" "Ъ" сообщили, что док 35-го СРЗ состоит из двух смежных камер, которые подрядчику предстоит объединить, убрав между ними перегородку.

Общество Жителям Кукуевки отказывают в регистрации домов на заповедных землях В Курской области жители деревни Кукуевка не могут прописаться в принадлежащих им домах, потому что те оказались на территории заповедника после того, как природный комплекс расширили и узаконили новые границы.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Жуковском При пожаре в подмосковном Жуковском погибла семья из пяти человек, сообщили в понедельник в областном управлении МЧС.

Происшествия Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.

Происшествия В Карпинске бухгалтер похитила 17 миллионов «коммунальных» рублей Всего из бюджета Свердловской области на лицевые счета подсудимой поступило более 17 миллионов рублей в качестве выплат компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Экономика «Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.

Авто Hyundai Creta Sport выйдет в продажу в сентябре Компания Hyundai анонсировала скорый вывод в продажу новой версии своего бестселлера в сегменте SUV на мировом рынке – Creta.

Культура ВДНХ подготовила новую экспозицию к своему юбилею Новая экспозиция приурочена к 80-летию ВДНХ. Ее разделят на две части: «Современное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».

Общество Как киберпреступники используют паспортные данные Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.

Экономика Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Происшествия В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.

Здоровье Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.