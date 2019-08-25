Футбол

«Спартак» вылетел в Самару на игру против «Крыльев Советов»Спорт-Экспресс 24 августа в 11:56

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
54′
Джордан Ларссон
61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
62′
68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
71′
Александр Анюков
81′
83′
Айртон Дантас
85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
90′
Аяз Гулиев
90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
90′+3′
90′+4′
Солтмурад Бакаев
1 фото
«Спартак» отправился в Самару на матч 7-го тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Игра пройдет 25 августа года на стадионе «Самара Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
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«Спартак» вылетел в Самару на игру против «Крыльев Советов»

Спорт-Экспресс24 августа в 11:56
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