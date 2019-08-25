Самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч РПЛ

Все про Спорт ру

Происшествия Под Калугой убили 92-летнего ветерана войны В городе Малоярославце Калужской области обнаружили мертвым 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Политика AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».

Политика В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.

Футбол «ПСЖ» нашел замену нападающему Неймару Руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" нашло замену нападающему Неймару в случае его перехода в другой клуб.

Происшествия В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Общество Девушка Роналду: «Ношу сексуальное нижнее белье — важно соблазнять мужчину и делать его счастливым» Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о том, как сильно любит своего мужчину, а также поделилась секретом, как ей удается соблазнять пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Политика Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.

Наука Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.

Здоровье Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.

Здоровье Названы первые симптомы смертельно опасного тромба Незаметно формирующаяся опасная закупорка сосудов нередко приводит к летальному исходу.

Кино Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel Актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом фильме студии Marvel.

Футбол ЦСКА — Ахмат 3:0 Встреча 7-го тура, состоявшаяся в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Голы в составе победителей забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66), Никола Влашич (73).

Футбол «Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом» В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.

Общество В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей В настоящее время практически во всех аэропортах мира действуют одинаковые ограничения на провоз жидкости: в салон самолета можно брать только емкости объемом не более 100 мл, в общей сложности один пассажир может провезти не более литра.

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Культура Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.

Политика Хаджимба проголосовал на выборах президента Абхазии Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента республики в воскресенье утром.