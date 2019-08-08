Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»Sportbox.RU вчера в 08:57
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна». Утром коллектив Олега Кононова провел тренировку в Тарасовке, после чего отправился в аэропорт Шереметьево.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв автомобиля
Обновлено в 02:28
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Экономика
Волатильность рубля выросла после новых санкций США
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено вчера в 11:55
Авто
Электрокар Tesla Model 3 попал в руки ателье Novitec
Компания Novitec придала более агрессивный облик электрическому седану Tesla Model 3. В ход пошли сплиттер, накладки на пороги, диффузор и спойлер, а также кованые колёсные диски диаметром 21 дюйм, созданные в кооперации с американской компанией Vossen.
Обновлено вчера в 11:59
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Мурино утром полыхал частный дом
Серьезный пожар произошел в под утро 7 августа в областном городе Мурино. Всего в паре минут езды от Петербурга полыхал частный дом.
Обновлено в 01:40
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье
Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки
В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Авто
Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster
Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты умышленного поджога лесов в Сибири
Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:33
Здоровье
Дни открытых дверей для женщин проведут в больнице № 13
Чтобы получить консультацию в день открытых дверей предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Обновлено в 00:05
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу Южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
Прокуратура Бруклина предъявила обвинения россиянину Владимиру Кузнецову в нелегальном вывозе и сговоре с целью вывоза комплектующих и аксессуаров для оружия из США в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Теннис
Павлюченкова победила Соболенко в Торонто
В ночь на среду 28-летняя российская теннисистка нанесла поражение Арине Соболенко из Белоруссии, которая занимает девятое место в мировом рейтинге.
Обновлено в 01:49
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Названы регионы России с выросшей заболеваемостью ВИЧ
РБК пришел к выводу, что только в 28 из 85 российских регионов заболеваемость ВИЧ за пять лет снизилась более чем на два процента.
Обновлено в 02:42