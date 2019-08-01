Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна». Утром коллектив Олега Кононова провел тренировку в Тарасовке, после чего отправился в аэропорт Шереметьево.

«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»

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