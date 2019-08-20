"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»

Политика Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Общество Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми» В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Здоровье Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Наука Мягкие роботы получили электрофлюидные логические схемы Инженеры уже добились промежуточных успехов в мягкой робототехнике: в 2016 году был создан полностью мягкий робот с микрофлюидной логической схемой, однако такой способ управления имеет свои ограничения.

Армия и оружие Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии.

Политика ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Хоккей Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты» «Миннесота» назначила Билла Герина на пост генерального менеджера. Герин стал четвертым генменеджером в истории «Уайлд».

Экономика Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

Общество Utair пожаловалась в ФАС на Росавиацию В письме Пермяков написал, что Росавиация нарушила соответствующий регламент и специальным приказом не оформила отзыв допусков у «Аэрофлота», в связи с этим возникло недопонимание о длительности действия допусков, поясняет собеседник «Ведомостей».

Футбол «Он никогда мне не нравился». Экс-игрок «Уфы» рассказал о конфликте с Насри Вы можете спросить Аарона Рэмси, можете спросить Джека Уилшира. Но я никогда не любил Насри, мне никогда не понравится этот парень.

Политика США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.

Кино Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.