Футбол
«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»Евро-футбол.ру вчера в 14:40
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.
Обновлено в 12:18
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Энергетика
Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро
Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Политика
Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Культура
Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики
Як-52 - поршневой самолет, для которого изобрести новую фигуру высшего пилотажа невероятно сложно, отмечают эксперты авиации.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В Буркина-Фасо террористы убили больше десяти человек
Уточняется, что погибли в результате атаки террористов более десяти военнослужащих.
Обновлено 19 августа в 18:17
Происшествия
Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии
Обновлено в 08:12
Политика
Макрон связал возвращение России в G8 с ситуацией на Украине
Возвращение России в "большую восьмерку" зависит от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине и реализации минских соглашений.
Обновлено в 12:36
Авто
Узбекская марка Ravon вернулась на российский рынок
Компания "УзАвтоМоторс СНГ" возобновила поставки машин бренда Ravon в РФ. Напомним, наш рынок марка покинула весной прошлого года.
Обновлено в 12:20
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США
Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.
Обновлено в 03:34
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол
Кононов — о хет-трике Зе Луиша: пожелал ему стать лучшим игроком в Примейре
Что касается хет-трика Зе Луиша в матче за «Порту», то, когда он уезжал, я пожелал ему стать лучшим игроком чемпионата Португалии.
Обновлено в 12:52
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Футбол
«Монако» арендовал нападающего «Лестера» Слимани
Нападающий «Лестера» Ислам Слимани продолжит карьеру во Франции.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии
Обновлено в 09:39
Общество
Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России
Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.
Обновлено в 09:38