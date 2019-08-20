Футбол

«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»Евро-футбол.ру 20 августа в 14:40

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
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