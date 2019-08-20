Футбол
«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»Евро-футбол.ру 20 августа в 14:40
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
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Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
Обновлено вчера в 08:42
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле
Отпущенному на свободу по УДО Александру Салтаеву заочно предъявили обвинение Бывшего следователя из Горно-Алтайска Александра Салтаева объявили в розыск, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Эксперты назвали возраст самых недисциплинированных заемщиков МФО
Почти четверть должников микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25–30 лет.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено вчера в 04:02
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено 20 августа в 19:58
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Голивудский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет. Об этом 22 августа сообщило издание Metro.
Обновлено вчера в 20:23
Хоккей
Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты»
«Миннесота» назначила Билла Герина на пост генерального менеджера. Герин стал четвертым генменеджером в истории «Уайлд».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 02:48
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Транспорт
Сахалин намерен субсидировать «Аэрофлот» на 2,6 млрд рублей в год
Власти Сахалина планируют выделять из бюджета региона по 2,6 млрд рублей в год на субсидирование билетов на рейсы «Аэрофлота», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы региона.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:16
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Трамп считает некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен отказался от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Суд над россиянином Никулиным в США начнется в марте 2020 года
Процесс над российским гражданином Евгением Никулиным, который обвиняется в США в киберпреступлениях, назначен на март 2020 года, говорится в распоряжении суда.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено 20 августа в 11:27
Политика
Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе
Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
Обновлено вчера в 12:07
Кино
Опубликован первый трейлер драмы о домогательствах с Марго Робби
Обновлено вчера в 23:57
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что зимой жители Украины будут покупать газ по более низкой летней цене.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57