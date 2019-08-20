Футбол
«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»Евро-футбол.ру вчера в 14:40
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Гаджеты
В Японии продают СЖО и холодильник для смартфона
Обновлено в 18:40
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Футбол
После дерби: «Спартак» сыграет в первом матче плей-офф ЛЕ с «Брагой»
Московский "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 17:10
Общество
В России празднуют День Государственного флага
Впервые в Москве над Белым домом официально был поднят трехцветный российский флаг, заменивший полотнище с серпом и молотом, 22 августа 1991 года.
Обновлено в 22:20
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
Обновлено в 10:25
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено в 20:52
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Общество
В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей
Во исполнение поручения правительства Московский эндокринный завод направил зарубежным производителям запрос на поставку в Россию не менее 10 тыс. упаковок психотропных препаратов, необходимых для лечения детей.
Обновлено в 12:28
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Экономика
Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города
Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключённых и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский.
Обновлено в 21:14
Политика
Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29
Политика
После встречи с Путиным Макрон оставил в «Фейсбуке» пост на русском
В "Фейсбуке" президента Франции после встречи с президентом России появился пост на русском языке.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено в 15:14
Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%
В 2019 году продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%, сообщает агентство «Автостат».
Обновлено в 12:24
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено в 21:29
Кино
Вышел трейлер драмы о домогательствах в Fox News с Шарлиз Терон
Обновлено в 16:07
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30