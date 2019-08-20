"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»

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