Футбол
«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»Евро-футбол.ру 14:40
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Обновлено в 18:59
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
Обновлено в 18:58
Политика
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд
Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Перспективный спутник «Метеор-М» № 2-2 дал первые данные военным
Метеоданные с космического спутника «Метеор-М» № 2-2 впервые получили военные Восточного военного округа, 20 августа сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено в 06:14
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Гаджеты
Nvidia GeForce Now появится на Android до конца 2019 года
Компания Nvidia объявила о расширении платформ облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
В ходе общения с подписчиками Екатерина призналась, что найти купальник под свою пышную фигуру ей было крайне сложно.
Обновлено в 08:32
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:31
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить
Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.
Обновлено в 16:27
Футбол
ЦСКА пожелал удачи Натхо в «Партизане»
ЦСКА на официальной англоязычной странице в Twitter пожелал удачи экс-полузащитнику Бибрасу Натхо. Израильский хавбек перешёл в «Партизан».
Обновлено в 17:13
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Игры
К юбилею Homeworld обещан особый анонс
Сообщается, что 30 августа на PAX WEST состоится особый анонс, приуроченный к двадцатилетию франшизы.
Обновлено в 17:36
Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Политика
Избирком края призвал полицию проверить «Чита.Ру» из-за текста про выборы губернатора
В выборах губернатора Забайкалья, которые пройдут 8 сентября, участвуют врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец), предприниматель Яна Шпак (от «Партии роста»), экс-депутат заксобрания региона Вячеслав Ушаков (от «Патриотов России») и председатель общества инвалидов Центрального района Читы Елена Краузе (от «Российской партии пенсионеров за справедливость»).
Обновлено в 18:55
Здоровье
Ученые опровергли миф о вреде жиров при правильном питании
Ученые развенчали миф о том, что отказ от жиров является одной из главных составляющих полезного питания.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено вчера в 05:02
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено в 13:17