Футбол
«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»Евро-футбол.ру 14:40
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:46, Ашберн
Музыка
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
Обновлено в 23:38
Политика
Ведущие «Рустави-2» в знак протеста уволились в прямом эфире
Ведущие программы «Курьер» телекомпании «Рустави-2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во вторник вечером заявили, что уходят с канала в знак протеста против решения руководства ТВ уволить ряд журналистов, включая Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Политика
Трамп назвал стратегическим вопрос покупки Гренландии
Обновлено 18 августа в 17:47
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 22:59
Политика
CNN: Трамп и Макрон решили пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году
По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 23:13
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Здоровье
Ученые объяснили, почему полные люди переносят жару лучше худых
Российские ученые выяснили, как люди с разной комплекцией переносят аномальную жару.
Обновлено в 21:36
Наука
Тропические циклоны сделали паучьи колонии агрессивнее
Обновлено в 06:11
Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
Обновлено в 18:58
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено в 21:54
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Политика
Премьера Италии отправили в отставку
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество
Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах
Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.
Обновлено вчера в 01:38
Кино
Человек-паук уходит из киновселенной Marvel
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 23:16
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Обновлено в 11:21
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Ученые из Российской Федерации работают над созданием нового способа терапии рака легких.
Обновлено вчера в 02:47
Наука
Сеть подземных ходов обнаружили на Итурупе
Сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, обнаружили на Итурупе участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда", сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Экспертная группа Минздрава России прилетела в Читу
Экспертная группа Министерства здравоохранения России во главе с внештатным неонатологом Дмитрием Ивановым прилетела с рабочим визитом в Читу, сообщается 21 августа на сайте минздрава Забайкальского края.
Обновлено в 21:57
Политика
Мадуро подтвердил переговоры чиновников с США
Мадуро заявил, что с его разрешения прошло несколько секретных встреч представителей США и Венесуэлы в тайных местах.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23