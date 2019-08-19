"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»

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Политика Ведущие «Рустави-2» в знак протеста уволились в прямом эфире Ведущие программы «Курьер» телекомпании «Рустави-2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во вторник вечером заявили, что уходят с канала в знак протеста против решения руководства ТВ уволить ряд журналистов, включая Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Шоу-бизнес В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика CNN: Трамп и Макрон решили пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Происшествия В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.

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Политика Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

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Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Общество Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.

Армия и оружие РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Наука В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких Ученые из Российской Федерации работают над созданием нового способа терапии рака легких.

Наука Сеть подземных ходов обнаружили на Итурупе Сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, обнаружили на Итурупе участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда", сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Здоровье Экспертная группа Минздрава России прилетела в Читу Экспертная группа Министерства здравоохранения России во главе с внештатным неонатологом Дмитрием Ивановым прилетела с рабочим визитом в Читу, сообщается 21 августа на сайте минздрава Забайкальского края.

Политика Мадуро подтвердил переговоры чиновников с США Мадуро заявил, что с его разрешения прошло несколько секретных встреч представителей США и Венесуэлы в тайных местах.