"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»

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