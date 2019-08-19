Футбол
«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»Евро-футбол.ру вчера в 14:40
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
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Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Обновлено в 01:58
Общество
На Челябинскую область обрушился град размером с куриное яйцо
В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 01:43
Финансы
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.
Обновлено в 01:46
Футбол
Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
«Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Африканскую чуму свиней подозревают у животных в селе Волково
У свиней в двух хозяйствах села Волково выявили опасное заболевание – африканскую чуму свиней.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Сирийская армия продолжает наступление на боевиков
Артиллерия и авиация сирийской армии ведут бомбардировку районов, в которых до сих пор скрываются террористы.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Кравчук назвал причину отказа Украины от ядерного оружия
После распада СССР Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако 5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который лишил Киев ядерного оружия.
Обновлено в 02:10
Политика
Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией
Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Политика
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая
Осмелюсь предположить, что налицо отражение складывающегося понимания внутри "семерки", что, отказавшись от взаимодействия с Россией, соответствующие страны всего лишь "выстрелили в ногу" самим себе, низведя прежде могущественную структуру к формату мало кому интересного "междоусобчика".
Обновлено в 01:29
Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардов
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову
Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Транспорт
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Русские пользователи Instagram устроили атаку на Сильвестра Сталлоне
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
МИД России отреагировал на испытания запрещенных ДРСМД ракет в США
Обновлено вчера в 03:15
Футбол
«Барселона» заказала футболки с фамилией Неймара
Обновлено в 01:30