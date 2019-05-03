Футбол

«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»Спорт-Экспресс 08:10

Урал — Спартак
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала". Красно-белые опубликовали в своем Твиттере фотографии команды в аэропорту. Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая.
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«Спартак» вылетел в Екатеринбург

Soccer.ru08:28

«Спартак» отправился в Екатеринбург на игру с «Уралом»

Матч ТВ08:14

Тысячу фанатов «Спартака», приехавших в Екатеринбург, позвали на вечеринку. Хотят повторить известную песню

Моменты01:00

«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

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Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

РИА Новости08:00

«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

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«Спартак» отправился в Екатеринбург на игру с «Уралом»

Sportbox.RU08:14
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Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ

Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
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Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
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Футбол

Енисей — Анжи 3:1

Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:53
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Липницкая рассказала, о чём думала после завершения карьеры

Российская фигуристка Юлия Липницкая рассказала о своём состоянии после завершения карьеры.
Обновлено в 07:49
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
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В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

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Обновлено в 09:01
Происшествия

Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику

Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
Обновлено в 07:32
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Филипп Киркоров выступил в защиту дочери Алсу

Певец считает, что дочь Алсу Микелла является не самой плохой певицей.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка

Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
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Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Общество

Парламент Грузии признал сексуальное домогательство правонарушением

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении поддержал пакет законодательных изменений в Кодекс административных правонарушений и Трудовой кодекс страны, предполагающих введение понятия "сексуальное домогательство" и установление штрафов за такое правонарушение.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Хоккей

Никита Кучеров: «С каждой тренировкой мы все лучше чувствуем друг друга с Малкиным»

Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров поделился мнением о работе с партнером по национальной команде Евгением Малкиным.
Обновлено в 07:52
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Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
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Индийские военные нашли в Гималаях новые следы йети

Индийские военные обнаружили во время экспедиции на территории Непала следы, которые могли принадлежать йети.
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Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
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Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Космос

SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon

Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Футбол

Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»

Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Футбол

Балотелли может перейти в «Брешию»

Форвард «Марселя» Марио Балотелли попал в сферу интересов «Брешии», сообщает Football Italia.
Обновлено в 05:53
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия

С самолетом, летевшим из Минвод в Нур-Султан, произошло ЧП

Обновлено в 08:55
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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