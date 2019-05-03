Футбол
«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»Спорт-Экспресс 08:10
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала". Красно-белые опубликовали в своем Твиттере фотографии команды в аэропорту. Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Хоккей
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ
Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Футбол
Енисей — Анжи 3:1
Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:53
Спорт
Липницкая рассказала, о чём думала после завершения карьеры
Российская фигуристка Юлия Липницкая рассказала о своём состоянии после завершения карьеры.
Обновлено в 07:49
Общество
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС
В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54
Происшествия
Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил в защиту дочери Алсу
Певец считает, что дочь Алсу Микелла является не самой плохой певицей.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка
Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Общество
Парламент Грузии признал сексуальное домогательство правонарушением
Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении поддержал пакет законодательных изменений в Кодекс административных правонарушений и Трудовой кодекс страны, предполагающих введение понятия "сексуальное домогательство" и установление штрафов за такое правонарушение.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Хоккей
Никита Кучеров: «С каждой тренировкой мы все лучше чувствуем друг друга с Малкиным»
Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров поделился мнением о работе с партнером по национальной команде Евгением Малкиным.
Обновлено в 07:52
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Технологии
Индийские военные нашли в Гималаях новые следы йети
Индийские военные обнаружили во время экспедиции на территории Непала следы, которые могли принадлежать йети.
Обновлено 30 апреля в 10:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Космос
SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon
Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Футбол
Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»
Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Футбол
Балотелли может перейти в «Брешию»
Форвард «Марселя» Марио Балотелли попал в сферу интересов «Брешии», сообщает Football Italia.
Обновлено в 05:53
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36