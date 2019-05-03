«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»Спорт-Экспресс 08:10

"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала". Красно-белые опубликовали в своем Твиттере фотографии команды в аэропорту. Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая.

«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

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