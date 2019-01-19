«Спартак» вылетел на сбор в Катар в составе 25 футболистовRT на русском 03:05

Московский футбольный клуб «Спартак» отправился на сбор в Катар в составе 25 игроков.

«Спартак» вылетел на сбор в Катар в составе 25 футболистов

Футбол Футбол Дзюба может перейти в «Эвертон» Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба, по информации источника RT, в ближайшее время может перейти в английский «Эвертон».

Футбол Футбол «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Защитник Тихий пополнил «Енисей». Игроком интересовался «Зенит» Защитник «Томи» Дмитрий Тихий покинул клуб. Теперь футболист будет выступать за «Енисей». Контракт рассчитан на полтора года.

Футбол Футбол «Монако» хочет приобрести Феллаини По информации RMC, главный тренер "Монако" Тьерри Анри, который знаком с 31-летним хавбеком по работе в сборной Бельгии, хочет видеть бельгийца в команде.

Футбол Футбол Лука Зидан может сыграть за «Реал» против «Севильи» Голкипер «Реала» Лука Зидан может выйти на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

Футбол Футбол «Вест Хэм» попытается переманить Белотти до конца месяца Сумма отступных за 25-летнего Белотти составляет 100 миллионов евро.

Футбол Футбол В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит» Представители донецкого "Шахтера" отказались комментировать информацию о возможном переходе Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает Football.ua.

Футбол Футбол «Хетафе» на своем поле разгромил «Алавес» Футболисты Хетафе обыграли Алавес в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 4:0.

Футбол Футбол «Бенфика» отказалась продавать Феликса «Ливерпулю» за 61 млн фунтов Мерсисайдцы готовы заплатить за талантливого юношу 61 млн фунтов, "Бенфика" же ответила отказом на это предложение.

Футбол Футбол Защитник «Нанта» Маршалл найден мертвым в своей квартире Защитник "Нанта" Джермейн Маршал найден мертвым в собственной квартире, сообщает клубная пресс-служба.

Футбол Футбол Шкриньяр подпишет новый контракт с «Интером» Миланский "Интер" предложил новый трудовой договор защитнику Милану Шкриньяру, стороны близки к заключению сделки, рапортует Tuttosport.

Футбол Футбол «Ливерпуль» продлит контракт с Александером-Арнолдом до 2024 года Действующий контракт 20-летнего англичанина рассчитан до 2021 года.

Футбол Футбол Уле Гуннар Сульшер: «Надеюсь, что Санчес сможет сыграть с „Брайтоном“» Встреча состоится 19 января, начало – в 18.00 (мск).