Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой" завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Судил игру итальянский арбитр Давиде Масса.

«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»

Футбол Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим» Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Кино Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.

Общество Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Происшествия В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Гаджеты Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной солнечной панелью По словам Garmin, часы Fēnix 6 должны быть с новой функцией Power Manager на срок до 21 дня при одной зарядке батареи, к которой 6X Pro Solar Door может добавить свою встроенную солнечную панель на срок до трех дней.

Политика Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.

Футбол Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, хотя в «Лефортово», по официальным данным, уже находится его бывший подельник Александр Кольченко, отбывающий 10-летнее наказание.

Футбол Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.

Политика Деревянную статую Трампа установили на родине его супруги Меланьи В Словении — на родине жены американского президента Маланьи — установили деревянную статую Дональда Трампа.

Финансы Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4% Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продать Гренландию Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.

Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Армия и оружие На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Политика В Крыму ответили на условие Волкера для возвращения России в G8 В Крыму оценили слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который ранее в качестве условия возвращения России в G8 назвал «уход» Москвы с полуострова.

Гаджеты Apple представит новый iPhone 10 сентября Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.

Политика Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.