Футбол

РБКРБК«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой" завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Судил игру итальянский арбитр Давиде Масса.
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