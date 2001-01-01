Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»
Чемпионат
13:20

В составе «Спартака-2» хавбек провёл 49 встреч и забил один мяч. Гулиев перешёл из «Спартака» в «Ростов» на правах аренды в январе 2018 года. В июне клуб из Ростова-на-Дону выкупил права на 22-летнего футболиста.
Чемпионат13:20

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СМИ: «Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Матч ТВ14:03

СМИ: «Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Sportbox.RU14:03

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Советский спорт13:57

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Чемпионат13:20

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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