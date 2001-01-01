Футбол
В составе «Спартака-2» хавбек провёл 49 встреч и забил один мяч. Гулиев перешёл из «Спартака» в «Ростов» на правах аренды в январе 2018 года. В июне клуб из Ростова-на-Дону выкупил права на 22-летнего футболиста.
Чемпионат13:20
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Футбол
«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
"Кристал Пэлас" на выезде одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Интер» упустил победу над «Кьево»
«Интер» сыграл вничью с «Кьево» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:53
Футбол
«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за 3-е место на клубном ЧМ
Обновлено в 10:36
Футбол
Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено в 09:51
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол
Семеду восстановился от травмы и вошёл в заявку на матч с «Сельтой»
В состав вошёл восстановившийся от травмы защитник Нельсон Семеду.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
Ди Франческо: «Роналду может самостоятельно решить исход встречи»
Криштиану может самостоятельно решить исход встречи.
Обновлено в 01:41
Футбол
Анчелотти: «Вопрос о чемпионе остается открытым»
Вопрос о чемпионе Италии остается открытым. И здесь дело не в набранных очках, а в том, что впереди еще долгий путь.
Обновлено в 13:59
Футбол
Эмери: «Монреаль получил мышечное повреждение»
Обновлено в 14:11
Футбол
Бенджамин Чилвел: Знали, что сможем поймать «Челси» на контратаке
Парни в атаке были просто великолепны. До гола мы усердно отрабатывали в обороне, знали, что сможем поймать соперника на контратаке.
Обновлено в 12:27
Футбол
Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.
Обновлено в 08:47
Футбол
Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год
Обновлено в 07:06
Футбол
Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»
Обновлено в 08:23
Футбол
Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»
Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
Футбол
Сергей Юран: «Руководству „Спартака“ не стоит спешить расстаться с Самедовым и Джано»
В общем, считаю, что с уходом Джано и Самедова руководству не стоит спешить.
Обновлено в 10:05