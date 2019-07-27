Игроки московского "Спартака" выйдут на поле матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовым" в майках, посвященных памяти легендарного игрока команды Федора Черенкова, сообщает пресс-служба клуба. В этом году ему могло бы исполниться 60 лет.

«Спартак» выйдет на матч третьего тура РПЛ в майках с Черенковым

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