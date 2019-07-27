Футбол

«Спартак» выйдет на матч третьего тура РПЛ в майках с ЧеренковымГазета.Ru 09:35

Игроки московского "Спартака" выйдут на поле матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовым" в майках, посвященных памяти легендарного игрока команды Федора Черенкова, сообщает пресс-служба клуба. В этом году ему могло бы исполниться 60 лет.
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Футболисты «Спартака» вышли на матч с «Тамбовом» в футболках с изображением Черенкова

Спорт-Экспресс09:36

«Спартак» выйдет на матч третьего тура РПЛ в майках с Черенковым

Газета.Ru09:35

«Спартак» выйдет на матч с «Тамбовом» в майках, посвященных 60-летию Черенкова

Матч ТВ09:25

«Спартак» выйдет на матч с «Тамбовом» в майках, посвященных 60-летию Черенкова

Sportbox.RU09:25
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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