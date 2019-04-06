Футбол

«Спартак» выйдет на матч с ЦСКА в красной формеREGNUM 06:35

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал в своем twitter форму, в которой игроки команды выйдут на матч 6 апреля с московским ЦСКА. Как сообщается, игроки «Спартака» проведут матч в красных футболках, красных гетрах и белых шортах.
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«Спартак» определился с формой на матч с ЦСКА

Sport24.ru04:30

«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболках

RT на русском04:48

«Спартак» представил форму на домашний матч с ЦСКА

Советский спорт04:46

Плетикоса — перед дерби с ЦСКА: вперёд, «Спартак»

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«Спартак» в московском дерби будет играть в красной форме

Soccer.ru04:14

«Спартак» - ЦСКА: форма хозяев. Фото

Спорт-Экспресс05:13

«Спартак» выйдет на матч с ЦСКА в красной форме

REGNUM06:35
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Политика

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Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Обновлено в 08:50
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Студенты обманули Apple почти на миллион долларов

По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на 900 тысяч долларов.
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Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

НАТО подготавливает Украину к мощной провокации в Керченском проливе

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Соловьев выгнал из студии польского политолога

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Политика

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Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
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Ученые NASA поделились подробностями отправки Axel Rover на Луну

Обновлено в 07:07
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За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
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Обновлено вчера в 03:27
Театры

«По ту сторону греха» Бориса Эйфмана впервые покажут в Баку

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Обновлено вчера в 21:27
Политика

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
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Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Футбол

Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество

Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».
Обновлено в 09:18
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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