Футбол
«Спартак» выйдет на матч с ЦСКА в красной формеREGNUM 06:35
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал в своем twitter форму, в которой игроки команды выйдут на матч 6 апреля с московским ЦСКА. Как сообщается, игроки «Спартака» проведут матч в красных футболках, красных гетрах и белых шортах.
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