Хоккей

«Спартак» выиграл у СКА во втором матче серииREGNUM вчера в 22:51

СКА
Спартак
2 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
1/8 Финала, вчера
Роман Рукавишников
27'
Александр Барабанов
31'
46'
Дмитрий Калинин
57'
Илья Талалуев
60'
Мартиньш Карсумс
Спартак
СКА
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Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА во втором матче ¼ финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2. В втором периоде хоккеисты СКА забросили две шайбы.
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