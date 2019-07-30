Московский «Спартак» пожелал удачи экс-полузащитнику Александру Самедову, который объявил о завершении карьеры.

«Спартак» вспомнил достижения Самедова и пожелал ему удачи

Общество BlaBlaCar предложили заблокировать в России BlaBlaCar предложили заблокировать в России Популярные сервисы по поиску попутчиков и бронированию билетов на автобусы могут заблокировать из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Политика В Киеве напали на сотрудников агентства «Укринформ» Радикалы сорвали пресс-конференцию в агентстве "Укринформ" в Киеве и напали на сотрудников агентства, пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Политика Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Шоу-бизнес Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Болтон оценил вероятность продления СНВ-3 Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Армия и оружие В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400 Существует несколько способов допустить одновременное использование Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишет Defense News.

Экономика Вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.

Политика Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил главам субъектов взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах.

Происшествия В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Армия и оружие В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Армия и оружие Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

Политика Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.