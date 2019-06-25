Футбол
«Спартак» вслед за «Зенитом» отправился на сбор в АвстриюНева Спорт вчера в 04:25
Отмечается, что команда Олега Кононова пробудут на сборе до 4 июля, а во время сбора московский клуб примет участие в Кубке Париматч Премьер, встречи которого будут проходить в городе Пеллау.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Игры
«Калибр» выходит на финишную прямую разработки
Wargaming и 1C Game Studios объявили о том, что их совместный проект, онлайн-экшен про современный спецназ «Калибр», вышел на заключительный этап разработки: сегодня стартовал закрытый бета-тест игры.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Названы самые агрессивные города России
Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Авто
Ford анонсировал самый мощный Focus ST в истории
Как сообщает Ford, самая мощная версия нового Focus ST способна разогнаться до 100 км/ч за 5,7 секунды как Honda Civic Type R, и развивать максимальную скорость 250 км/ч.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента
2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Обновлено вчера в 23:12
Наука
В Португалии ученые обнаружили новую «породу» из камня и пластика
Камни, покрывающие побережье португальского острова Мадейра, начали обрастать пластиком и превращаться в странную "породу" нового типа — пишет портал Gizmodo.
Обновлено в 07:09
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Политика
Песков: Полномочия Международного трибунала не распространяются на задержанных украинских моряков
В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года украинские суда.
Обновлено в 06:34
Общество
Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением
22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Политика
В США объявили о встрече Путина и Трампа на G20
Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Футбол
Тренер молодежной сборной Италии Ди Бьяджо ушел в отставку
Главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо покидает свой пост.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 05:05
Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала нежное фото с мужем
Лера Кудрявцева опубликовала нежное фото с мужем Добавим, что в последнее время фотографии с любимым супругом появляются в социальных сетях телеведущей все чаще.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ
Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Технологии
На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века
Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Театры
После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей
Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Здоровье
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по Международному дню борьбы с наркоманией
Завтра, 25 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Обновлено вчера в 08:50