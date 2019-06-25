Футбол

«Спартак» вслед за «Зенитом» отправился на сбор в АвстриюНева Спорт вчера в 04:25

Отмечается, что команда Олега Кононова пробудут на сборе до 4 июля, а во время сбора московский клуб примет участие в Кубке Париматч Премьер, встречи которого будут проходить в городе Пеллау.
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«Ростов» — «Спартак»: прогноз букмекеров на стартовый матч Кубка Париматч Премьер

Sport24.ru07:23

ЦСКА прибыл на сбор в Австрию, где сыграет на Кубке Париматч Премьер

Sportbox.RU06:45

«Спартак» назвал состав на австрийский сбор

Soccer.ru05:52

«Краснодар» отправился на сбор в Австрию

Чемпионат04:02

Зажигательный танец Джано на сборах «Спартака». Видео

Спорт-Экспресс04:02

«Краснодар» вслед за другими топ-клубами РПЛ отправился на сбор в Австрию

Нева Спорт04:11

ЦСКА прибыл на сбор в Австрию, где сыграет на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВ06:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Игры

«Калибр» выходит на финишную прямую разработки

Wargaming и 1C Game Studios объявили о том, что их совместный проект, онлайн-экшен про современный спецназ «Калибр», вышел на заключительный этап разработки: сегодня стартовал закрытый бета-тест игры.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Общество

Названы самые агрессивные города России

Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Авто

Ford анонсировал самый мощный Focus ST в истории

Как сообщает Ford, самая мощная версия нового Focus ST способна разогнаться до 100 км/ч за 5,7 секунды как Honda Civic Type R, и развивать максимальную скорость 250 км/ч.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

Патрушев: беспилотник США был сбит над территорией Ирана

Обновлено в 06:32
Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Обновлено вчера в 23:12
Наука

В Португалии ученые обнаружили новую «породу» из камня и пластика

Камни, покрывающие побережье португальского острова Мадейра, начали обрастать пластиком и превращаться в странную "породу" нового типа — пишет портал Gizmodo.
Обновлено в 07:09
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Политика

Песков: Полномочия Международного трибунала не распространяются на задержанных украинских моряков

В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года украинские суда.
Обновлено в 06:34
Общество

Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Политика

В США объявили о встрече Путина и Трампа на G20

Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»

В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Футбол

Тренер молодежной сборной Италии Ди Бьяджо ушел в отставку

Главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо покидает свой пост.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 05:05
Экономика

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала нежное фото с мужем

Лера Кудрявцева опубликовала нежное фото с мужем Добавим, что в последнее время фотографии с любимым супругом появляются в социальных сетях телеведущей все чаще.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ

Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Технологии

На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века

Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Театры

После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей

Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Здоровье

В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по Международному дню борьбы с наркоманией

Завтра, 25 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Обновлено вчера в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
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