Футбол

«Спартак» вслед за «Зенитом» отправился на сбор в АвстриюНева Спорт вчера в 04:25

Отмечается, что команда Олега Кононова пробудут на сборе до 4 июля, а во время сбора московский клуб примет участие в Кубке Париматч Премьер, встречи которого будут проходить в городе Пеллау.
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«Ростов» — «Спартак»: прогноз букмекеров на стартовый матч Кубка Париматч Премьер

Sport24.ru07:23

Зажигательный танец Джано на сборах «Спартака». Видео

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«Спартак» назвал состав на австрийский сбор

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«Краснодар» отправился на сбор в Австрию

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«Краснодар» вслед за другими топ-клубами РПЛ отправился на сбор в Австрию

Нева Спорт04:11

«Краснодар» прилетел в Австрию

Sportbox.RU08:11

«Краснодар» прилетел в Австрию

Матч ТВ08:11
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next

Обновлено в 08:52
Политика

Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 03:27
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Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено в 05:30
Политика

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество

Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные

В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика

Постпред США при НАТО пригрозила Турции последствиями за покупку С-400

Обновлено в 06:48
Финансы

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика

Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном

Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
Обновлено в 08:56
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Экономика

Руденя передал Путину благодарность от «Вагонзавода» за заказы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность от "Вагонзавода", который в свое время посещал глава государства, за обеспечение предприятия заказами, завод уже загружен на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 08:01
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено вчера в 11:42
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен

Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество

Москву, Санкт-Петербург и Минск свяжут высокоскоростные магистрали

В апреле президент России Владимир Путин одобрил проектирование высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Общество

Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Общество

Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов

Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.
Обновлено в 09:00
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