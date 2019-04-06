Футбол
«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛSoccer.ru вчера в 14:20
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Олег Кононов: Игра Глушакова? Я не буду ее комментировать. Мы уступили в дерби, этого достаточно
Советский спортвчера в 14:48
А. Федун: «Не зашатался ли стул под Кононовым после поражения? А почему должен?»
Sport24.ruвчера в 14:40
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
Ковальчук забросил 15-ю шайбу в сезоне, эффектно обыграв Флёри
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился 15-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне.
Обновлено в 00:09
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского
На своей странице в Facebook Геращенко написала, что президент Голобородько, которого в сериале играет Зеленский, оскорбляет инвалидов, используя такие слова, как «даун» и «олигофрен».
Обновлено в 00:13
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено вчера в 08:57
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Футбол
Сергей Галицкий объяснил, почему решил расторгнуть контракт с Мамаевым
Сергей Галицкий дал интервью Елизавете Осетинской и рассказал об отношении к футболу, эмоциях от выступления сборной России на чемпионате мира и незабитого Смоловым пенальти, академии, а также объяснил, почему принял решение расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым.
Обновлено вчера в 19:00
Наука
Ученые хотят хранить избытки зеленой энергии в виде метана
Одним из основных недостатков возобновляемых источников энергии является то, что cейчас не существует эффективного способа хранить избыточные мощности.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
Ювентус — Милан 2:1
Обновлено вчера в 13:54
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Общество
На Северном Кавказе и Юге России высадили «телеаллеи»
В центре внимания Акции в преддверии перехода на цифровое телевидение на Северном Кавказе и Юге России прошли в крупных региональных городах.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Игры
В системе безопасности Epic Games Store обнаружена брешь
С момента запуска Epic Games Store стал причиной нескольких скандалов.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Пушков назвал «атакой на мозг» новость о вторжении РФ в Эстонию
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова телеведущего немецкого телеканала ZDF Клауса Клебера о так называемом "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 19:48
Хоккей
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Назвавший россиян «злобными уродцами» Панин объяснил свое высказывание
Панин подчеркнул, что его слова о «злобных уродцах» были адресованы людям, которые называют болеющих ДЦП детей «уродами» и «выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце».
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы
В Сети появилось небольшое видео, записанное на выступлении Веры супругой Алдонина.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено 05 апреля в 03:30
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В России появится новая специальность с 2020 года – врач физической и реабилитационной медицины, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:15
Здоровье
Диетологи нагло врут: Учёные составили список продуктов для предотвращения ранней смерти
Учёные составили список продуктов для предотвращения ранней смерти, в котором оказалась пища, выставляемая многими специалистами по диетам в дурном свете.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
На Украине прошли испытания крылатой ракеты «Нептун»
Планируется в декабре принять крылатые ракеты на вооружение и расположить их на кораблях ВМС и в подразделениях береговой охраны.
Обновлено 05 апреля в 10:58
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49