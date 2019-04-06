Футбол
«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛSoccer.ru вчера в 14:20
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Олег Кононов: Игра Глушакова? Я не буду ее комментировать. Мы уступили в дерби, этого достаточно
Советский спортвчера в 14:48
А. Федун: «Не зашатался ли стул под Кононовым после поражения? А почему должен?»
Sport24.ruвчера в 14:40
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Единоборства
Дмитрий Чудинов проиграл нокаутом в Польше
Обновлено в 00:58
Футбол
За что удалён Коста на 28-й минуте матча с «Барселоной»
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Хоккей
«Салават Юлаев» требует продолжения серии
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено вчера в 12:24
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Лолита назвала размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук оформил дубль
В регулярном чемпионате НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 5:2 Одним из главных героев матча стал нападающий "Кингз" Илья Ковальчук, оформивший дубль.
Обновлено в 01:46
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено 05 апреля в 05:28
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено 05 апреля в 08:57
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено вчера в 16:50
Кино
Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Происшествия
В Белоярском пьяная женщина сбила двух 17-летних девушек
Как выяснили автоинспекторы, 34-летняя водитель автомобиля «Ниссан-Джук» ехала по переулку Февральскому в сторону улицы Центральной, когда допустила наезд на двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части навстречу движению.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Единоборства
Друг Макгрегора с победы дебютировал на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артем Лобов с победы дебютировал на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:11
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой безопасности для НАТО
Депутат немецкой Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал ФРГ угрозой для безопасности НАТО, потому что Берлин не соблюдает принятых договоренностей, пишет таблоид Bild.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00