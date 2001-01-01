Футбол
«Спартак» впервые пробил по воротам «Сочи» на 42-й минутеSports.ru 12:50
Александр Ломовицкий
|14′
|42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
|56′
|58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
|61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
|65′
|67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
|68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
|72′
Луис Адриано
|76′
|76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
|79′
Самуэль Жиго
|90′+3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
22
Игнатов
11
Фернандо
19
Понсе
37
Мелкадзе
12
Заболотный
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
34
Маргасов
55
Казаев
15
Цаллагов
7
Песегов
11
Обухов
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Обновлено в 14:29
Политика
Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока
Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Футбол
Александр Точилин: «Собрались за 4 дня до игры»
С "Динамо" Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата.
Обновлено в 14:29
Теннис
Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство
Обновлено в 14:36
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Трамп рассказал о смерти Шварценеггера
Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Технологии
Реклама начала появляться в РФ вместо заблокированных сайтов
Вместо сайтов, заблокированных на территории РФ, стали появляться рекламные объявления.
Обновлено в 09:51
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Общество
В Москве проходит ночной велофестиваль
Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны
46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Общество
Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике
Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57
Экономика
В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплата
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей, до 12 130 рублей.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»
Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Политика
Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:16
Музыка
Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления
Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.
Обновлено в 05:08
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Обновлено в 13:20
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-Лиги
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу».
Обновлено в 11:24
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05