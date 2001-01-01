Красно-белые нанесли первый удар по воротам «Сочи» на 42-й минуте.

«Спартак» впервые пробил по воротам «Сочи» на 42-й минуте

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Авто Названы 10 самых популярных иномарок в России Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Политика Трамп рассказал о смерти Шварценеггера Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.

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