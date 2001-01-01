Футбол

«Спартак» впервые пробил по воротам «Сочи» на 42-й минутеSports.ru 12:50

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Красно-белые нанесли первый удар по воротам «Сочи» на 42-й минуте.
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«Спартаку» понадобились 42 минуты матча с «Сочи», чтобы нанести первый удар в створ

Бомбардир.ру13:19

«Спартак» впервые пробил по воротам «Сочи» на 42-й минуте

Sports.ru12:50

Футбол, РПЛ, Спартак - Сочи, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:13
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