с чего всё началось

«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом». Соответствующее заявление московского клуба есть в распоряжении РБК.

«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове

Гаджеты Компания Google получила патент на гибридный ноутбук Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

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Происшествия В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов» Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.

Политика Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.

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