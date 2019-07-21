Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в РостовеРБК 06:33
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом». Соответствующее заявление московского клуба есть в распоряжении РБК.
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с чего всё началось
В РПЛ отметили, что сотрудникам правопорядка пришлось применить силу из-за попытки фанатов отбить задержанных правонарушителей, которые использовали пиротехнические средства по ходу игры.Российская газета05:08
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В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ruвчера в 18:13
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