Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в РостовеГазета.Ru 11:55
"Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины", - говорится в заявлении красно-белых.
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В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
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