Футбол
«Спартак» вместе с болельщиками отпраздновал 97-летие клубаМатч ТВ 09:26
«Спартак» отметил 97-летие клуба в Тушине совместно с болельщиками и представителями других видов спорта. В мероприятии также приняли участие красно-белые регбисты, хоккеисты, гандболисты, а также бывший футбольный вратарь Алексей Зуев.
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