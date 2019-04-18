«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную командуВести.Ru 07:16

После того случая практически каждый день мы на связи с Майклом. Обо всем поговорили, все обсудили с ним. Могу сказать, что мне очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним я извинился много раз. Я не должен был так делать.

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде. 22-летний футболист признался, что этот проступок станет для него уроком на всю жизнь.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Транспорт Власти Москвы пообещали убрать часть заборов Заборы вокруг газонов во дворах и на улицах Москвы постепенно уберут, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Футбол Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом» «Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Политика Россия оставила Украину без нефти 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений стало нефтяное эмбарго.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Происшествия Открытое горение в бизнес-центре в Челябинске ликвидировано Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 310 кв. м в здании бизнес-центра «Аврора» в Челябинске.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Кино Фото: HBO представил кадры второго эпизода «Игры престолов» Канал HBO решил скрасить томительное ожидание и после промо-ролика представил вниманию зрителей 14 кадров из будущей серии.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.

Происшествия Страшное ДТП в районе села Кафтанчиково: три человека погибли Как сообщил редакции tvtomsk.ru представитель ГИБДД, по предварительным данным, в аварии погибли три человека.

Футбол «Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен Хагом Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf.

Игры Брутальный боевик Redeemer: Enhanced Edition выйдет 25 июня «Бука» и Sobaka Studio объявили дату релиза брутального экшена Redeemer: Enhanced Edition на консолях — игра выйдет 25 июня.

Политика Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.

Происшествия На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.

Футбол Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.

Общество Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.

Общество Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Политика Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.

Футбол Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не остался в стороне от большой даты в жизни клуба.

Авто Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019 Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.

Экономика Число заявок по безработице в США неожиданно уменьшилось В США за неделю, завершившуюся 13 апреля, неожиданно сократилось количество первичных заявок на пособие по безработице.

Политика В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.

Экономика Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.